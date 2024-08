To botyatâ

Deché-delé

Rin dè pye bi tyè ‘na méjon ou ‘na fêrma tota botyatâye! Di bi gèranyon i kolà dè chkarlatè ou di j’ôtrè botyè ke beton in vayà le tinyèmin. Ouna méjon avui lè fenèthri botyatâ bayè dou bouneu, dou dzouyo è bin chur dou travô achebin!

In pachin pê le velâdzo dè Velârabou, kan l’an organijâ lè giron di dzounèche de la Yanna, tyin pyéji l’é jà dè dèkovrâ di balè è grôchè méjon dè payijan, tré totè bin botyatâyè.

Ou dzoua d’ora, on vê pâ mé atan dè fêrmè kemin on yâdzo avui on bi è grô kurti è di botyè bin hyori. Ma kan mimo, n’in chàbrè adi è fâ todoulon pyéji dè vêre chin è admirâ chi bi travô!

Li a duvè chenannè, chu jou trovâ me n’êmi Paul ke travayè ‘na vouêrba kemin tsapouè din le Tirol ôtrichyin.

Tyinta bala kotse! Di balé montanyè, di bi tsalè è di dzin ke châvan danhyi è…