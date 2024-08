Caresser un des animaux qui a la laine la plus douce

SÉRIE. Traiter l’actualité n’est pas toujours drôle. D’aucuns accusent même les journaux de participer au climat anxiogène qui règne dans nos sociétés. Alors profitons de l’été pour aborder des sujets apaisants et réconfortants. Dans ce cinquième épisode de la série «Un peu de douceur», partons à la rencontre des alpagas et de leur moelleuse laine. Offerte en prime, «La minute du psy» explique pourquoi certaines activités nous font tant de bien et pourquoi notre esprit y est sensible.

Depuis 2018, Noël Grandjean propose aux familles, écoles ou EMS de venir rencontrer ses alpagas et de se promener avec eux. Et s’ils sont d’accord, leur faire un câlin.

XAVIER SCHALLER

ATTALENS. Avec leurs bouilles de Beatles contrariés et leurs longs cous, les alpages figurent au best of des animaux…