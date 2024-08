Châtel-Saint-Denis cale chez un promu

Le débrief en 2e ligue inter

US Collombey-Muraz – FC Châtel-Saint-Denis 1-1 (0-1)

Buts: 34e Figini (0-1), 48e (1-1).

Châtel-Saint-Denis: Bouzoba; Gadiaga, Papa, Grumser, Savoy (66e Geiger); Gérard (61e Gashi), Moura, Demaurex, Buntschu (79e Oliveira da Veiga); Figini (75e Bongard); Yohans.

Entraîneur: Marco Galhardo.

LE MATCH. Le FC Châtel-Saint-Denis a ramené un point de son déplacement chez le promu Collombey-Muraz pour la 1re journée de 2e ligue interrégionale, samedi. Un match nul au goût amer pour le coach, Marco Galhardo, qui vivait son baptême en championnat à la tête de l’équipe veveysanne. «On peut avoir des regrets. On a péché à la finition. Dans les transitions et en zone offensive, on a également éprouvé des difficultés à mettre du rythme et de la vitesse», analyse…