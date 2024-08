Circulation perturbée à la rue de Vevey

BULLE. En raison de travaux, le trafic sera perturbé à la rue de Vevey jusqu’au dimanche 11 août. Dans le détail, le trafic bidirectionnel sera maintenu jusqu’à mercredi, pendant les travaux préparatoires. Ensuite, de jeudi, 6 h, à vendredi, 6 h, la rue sera fermée devant Espace Gruyère. Enfin, de vendredi, 6 h, à dimanche, 6 h, elle sera fermée entre les giratoires Saint-Denis et des Usiniers. Les arrêts de bus Côte du Moulin et Espace Gruyère ne seront pas desservis du jeudi au dimanche. La ligne Mobul 202 se verra dévier par la route de la Pâla et la rue des Usiniers, et desservira un arrêt provisoire à la rue des Usiniers. A noter que l’accès à la rue Pierre-Ardieu se fera via la rue des Usiniers en traversant le parking d’Espace Gruyère. VMN