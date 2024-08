Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

UNE IMAGE ARTIFICIELLE – ça se dit – faite de toboggans alignés sur la pente de la montagne, avec des marcheurs qui marchent dans les tubes et croisent des glisseurs qui glissent dans les tubes, l’ensemble présenté par une jeune exploratrice en tenue kaki, c’est l’illustration bizarre – et artificielle – publiée sur un blog français pour illustrer les futurs toboggans de Télécharmey (sept tubes d’une longueur entre 30 et 60 mètres, répartis sur un sentier de 2,4 km). Grotesquerie, loufoquerie, mensongerie, oui. Mais pudeur quand même. L’intelligence artificielle aurait pu être tentée d’afficher la jeune femme nue sous son chapeau d’exploratrice.

DÉCLARATION DU DIRECTEUR ÉDITORIAL de Tamedia, dans Le Temps, après l’annonce d’un nouveau plan de restructuration du groupe…