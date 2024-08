Dans ses plus sombres recoins

Pour clore notre série estivale sur les œuvres cultes, retour sur Nebraska, de Bruce Springsteen. L’enregistrement de ce chef-d’œuvre crépusculaire, sorti en 1982, constitue «l’un des événements les plus mythiques de l’histoire de la musique pop».

ÉRIC BULLIARD

Il a 32 ans et ne sait pas comment digérer son succès. Quelques années auparavant, en 1975, Born to run l’a révélé au monde entier, après deux premiers albums confidentiels. Darkness at the edge of town puis le double album The River l’ont confirmé: la décennie 1980 à peine entamée, Bruce Springsteen se trouve au sommet du rock américain, en version stade de foot. Après une énorme tournée (140 dates en moins d’une année), il se retire dans une maison de location de Colts Neck, New Jersey, non loin de sa ville natale de Freehold –…