Delon, c’était Delon et basta

Une époque formidable

Delon, c’était autre chose. Depuis dimanche, on a pu voir et revoir à la télévision La piscine, Le samouraï, Le cercle rouge, Monsieur Klein, Plein soleil, Borsalino, Les félins, Soleil rouge… Mais ça ne suffit pas. De très bons films, bien sûr, mais pas de quoi en faire une icône, un monument. Delon était au-delà du cinéma, bien au-delà. Sa filmographie prestigieuse (passons pudiquement sous silence les nombreux nanars et films de flic faciles) n’explique pas à elle seule cette étrange émotion collective, après la disparition de cet acteur, businessman, grande et belle gueule. Ce vide, cette sensation d’une époque qui s’est achevée.

D’accord, il était beau, on ne va pas non plus y passer la nuit. Il y en a d’autres, des gueules d’ange au sourire de voyou. Il y en a…