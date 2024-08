Des bébés lynx offrent un spectacle attendrissant à des randonneurs dans les Préalpes

«Un moment de magie dans les Préalpes». Voici comment Patrick Muriset décrit la soirée qu’il a vécue en compagnie de son amie et d’autres randonneurs chanceux le 5 août dernier. Une femelle lynx et ses trois petits leur ont offert un spectacle d’une heure non loin d’un sentier pédestre. «La femelle a regardé plusieurs fois dans notre direction, tandis que les bébés étaient occupés à jouer ensemble, relate cet habitant de Rossinière, passionnés par la faune. Nous étions tous émerveillés par ces scènes de jeux et de tendresse.»

Le vidéaste amateur a posté ses images sur sa chaîne Youtube «pour le simple plaisir de partager». Il souligne que toutes les personnes présentes ont respecté la distance «accordée par l’animal», soit environ 150-200 mètres selon ses estimations.

Respect de la…