Télévision

Fils d’immigrés italiens vivant à Brooklyn, le jeune Tony Manero est garçon de course chez un marchand de peinture six jours sur sept. Loin d’être passionné par ce boulot, Tony attend avec impatience la fin de la semaine pour se rendre à L’Odyssée 2001, une discothèque très en vogue, où il peut enfin laisser exploser son dynamisme et sa fantaisie sur des rythmes endiablés.

Mercredi, à 20 h 55, sur Arte