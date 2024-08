Football: le Bullois Ryan Fosso prêt à en découdre aux Pays-Bas

FOOTBALL. Ryan Fosso (photo) démarre une nouvelle aventure dimanche au plus haut niveau du football hollandais. Le Bullois débarqué au Fortuna Sittard fin juin affrontera Go Ahead Eagles pour la première journée d’Eredivisie. Après une préparation durant laquelle il a donné «le meilleur comme toujours», le milieu box-tobox de 22 ans est désormais très excité d’en découdre dans le sud des Pays-Bas.

Vous avez beaucoup été utilisé durant la présaison. Serez-vous titulaire dimanche?

Je ne m’attends à rien. J’ai signé pour deux années avec une en option. Pour commencer, je prendrai ce que je peux prendre. Si c’est dix minutes, c’est comme ça. Je ne vais pas me stresser, ni m’énerver. Je ne veux pas non plus être prétentieux. Je sais d’où je viens.

Justement, l’écart est grand entre Vaduz en…