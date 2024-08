A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade Juan-Antonio-Samaranch à Lausanne, samedi à 17 h:

Stade-Lausanne-Ouchy vs CS Romontois

Un homme dans le match:

Simon Rossier

26 ans, milieu et capitaine du CS Romontois

«On sait l’importance de gagner le premier match dans un championnat de plus en plus compliqué. On a bien commencé par cette victoire contre Guin (2-3) en qualification de Coupe de Suisse. Rester la meilleure équipe fribourgeoise de 2e ligue inter? Ce sera notre petit défi. Le onze de base est similaire, notre défense s’est un peu renforcée, et Arthur (Deschenaux) amène toute son expérience sur le terrain comme en dehors. Donc pourquoi pas être la bonne surprise de la saison, oui! De mon côté, je suis toujours aussi motivé par la compétition. Que ce soit comme milieu offensif, défensif ou même arrière central, je me…