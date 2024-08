La revue sportive de...

Ilian Alexandre Barhoumi

Bulle, 19 ans, cyclisme

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LE GRAND DÉPART DU TOUR D’ESPAGNE

«Pour voir du spectacle, du suspense et des jeunes qui se révèlent, il vaut mieux suivre la Vuelta plutôt que le Tour de France ou d’Italie. Sur cette édition (qui débute ce samedi et finit le 8 septembre), le jeune Mexicain Isaac Del Toro pourrait bien gagner une ou plusieurs étapes et passer dans une autre dimension. Sans Tadej Pogacar pour écraser tout le monde, ça va être l’inconnu dans le peloton. La Visma-Lease a Bike aura la rage face aux mecs surhumains de la Team UAE Emirates. Cette équipe émiratie a l’air vraiment au-dessus du lot, d’ailleurs, avec le Portugais Joao Almeida que je vois bien gagner. Je me réjouis de cette Vuelta, surtout les étapes de montagne avec ses…