La revue sportive de...

Pierre-Alain Morard

Bulle, 58 ans, tennis

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: L’US OPEN

«Le dernier grand chelem de l’année commence ce lundi à New York dans cette ambiance toujours particulière. Au gigantesque stade Arthur-Ashe, c’est la foire du tennis (sic)! J’adore suivre les sessions de nuit sur cette surface dure, qui offre des oppositions de style intéressantes et la chance à tout le monde de gagner. Quand arrive l’US Open, je pense tout de suite à la victoire inattendue de Stanislas Wawrinka en 2016. Cette année, je mise sur le Serbe Novak Djokovic (photo) pour deux raisons: son niveau de jeu hallucinant affiché aux Jeux olympiques, avec un coup droit encore plus percutant et régulier, et sa capacité de faire craquer ses adversaires dans les moments importants. Côté féminin, je suis un…