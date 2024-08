L'artiste Saype a terminé sa fresque en Basse-Ville de Fribourg

L’artiste français Saype est connu pour ses fresques à grande échelle, comme celle qui a orné le Moléson en août 2021. C’est en Basse-Ville de Fribourg, au champ des Neigles, qu’il a réalisé sa dernière œuvre. L’une des plus grandes de sa carrière avec ses 170 mètres de long et ses 80 mètres de large. La commande lui a été passée par Fribourg Tourisme, dans le cadre des 125 ans de l’organisation, et a nécessité quatre jours de travail (La Gruyère du samedi 10 août). Cette peinture éphémère représente un enfant construisant un pont avec des briquettes Kapla. Quatre points de vue sont conseillés pour admirer la fresque qui sera visible entre une semaine et trois mois: le pont de la Poya (photo), L’Atelier, le sommet de la cathédrale et le chemin du Palatinat. XS