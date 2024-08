L'artiste Saype va habiller Fribourg d'une fresque éphémère

La pelouse a été tondue et les marquages ont été posés. D’ici quelques jours, le champ des Neigles, situé en Vieille-Ville, derrière l’école du même nom, à Fribourg, va se parer de nouvelles couleurs. Le camaïeu de vert laissera place au blanc de l’artiste Saype. L’homme aux gigantesques fresques a été invité par Fribourg Tourisme, à l’occasion de ses 125 ans, à réaliser une œuvre éphémère. Il commence le travail ce week-end.

Selon l’office de tourisme, «cette œuvre sera gravée dans le temps et marquera durablement notre patrimoine culturel. Fribourg Tourisme et Région souhaite offrir aux Fribourgeois une expérience artistique inoubliable et attirer des visiteurs des cantons voisins pour découvrir la richesse de notre région.» Fondée en 1899, la Société de développement de Fribourg,…