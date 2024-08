Le centre de Pringy face à 33 oppositions

AMÉNAGEMENT. C’était attendu, les compléments au Plan d’aménagement de détail (PAD) du centre de Pringy font l’objet d’oppositions (La Gruyère du 29 juin). Trente-trois exactement, dont le Conseil communal de Gruyères a pris connaissance cette semaine.

Trois émanent de propriétaires voisins, trois d’ONG. Helvetia Nostra, le bras juridique de la Fondation Franz Weber, s’est notamment manifestée (La Gruyère du 27 avril). S’y ajoutent les interventions de Pro Natura et de l’Association transports et environnement (ATE). Le syndic Jean-Pierre Doutaz précise que ces associations ne s’étaient pas opposées aux précédentes mises à l’enquête du Plan d’aménagement de détail et du Plan d’aménagement local. Les 27 autres opposants ont envoyé un courrier type, mais ceux-ci résident pour la grande…