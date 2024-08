Le douzième pèlerinage, jeudi à Grandvillard

RELIGION. La 12e édition du pèlerinage de Grandvillard se déroulera jeudi prochain à l’occasion de l’Assomption. «Que l’on vienne en procession» est le thème de cette année, choisi par le Groupement des hospitaliers et hospitalières de Notre-Dame de Lourdes de Gruyère et environs, qui organise la manifestation. Comme les années précédentes, une cantine sera installée sur le parking de la grotte de Lourdes au site marial de Grandvillard. Les pèlerins y seront accueillis dès 14 h, communiquent les organisateurs.

La messe solennelle aura lieu sous la cantine et sera présidée par Mgr Rémy Berchier, vicaire général du Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Tout sera mis en place pour que les pèlerins malades et en fauteuil roulant, ainsi que leurs accompagnants, soient pris en charge…