Le FC Bulle arrache son premier succès

FC Bienne - FC Bulle 0-1 (0-0)

Tissot Arena: 452 spectateurs.

Arbitre: M. Lehmann, qui avertit Wild (37e, jeu dur) et Kuzmanovic (95e, antisportif).

But: 95e Berger (0-1).

Coups de coin: 10-2 (4-1)

Bienne: Radtke; Alic, Kelvin, De Oliveira, De Freitas; Mveng; Sartoretti, Hajoubi (46e Moulin), Massombo, Dzonlagic (73e Arrivas); Socka Bongué (87e Regaïa). Entraîneur: Samir Chaibeddra.

Bulle: Ropraz; Rexhaj, Kuzmanovic, Mulliqi, Wild; Asllani (88e Wenzi), Makoubé, Bürgisser, Daf (62e Guerin); Pinga (46e Pinga), Lekaj (76e Mayi). Entraîneur: Brian Weber.

Notes: Bulle sans Afonso, Ombala, Sumbula (blessés), Delley, Gasser et Dénervaud (pas convoqués). Tir sur la transversale de Massombo à la 60e.