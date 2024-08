Le mythique meuble de la Quincaillerie Morard dans une autre Grand-Rue du Sud

Un emblème bullois a débarqué à Romont. L’imposant meuble en bois de l’ancienne Quincaillerie Morard, fermée depuis un an à Bulle, a trouvé une seconde vie. Cette pièce mythique est désormais installée dans une autre Grand-Rue, au cœur du chef-lieu de la Glâne. Claire-Lyse et Augustin Pasquier l’ont racheté à son propriétaire José Chavaillaz le 26 décembre dernier pour un prix «symbolique», indique la quinquagénaire. «Cela a été notre cadeau de Noël. Il est vraiment pratique et beau, mais surtout, il raconte des histoires et est tellement inspirant, poursuit-elle. Parfois, je m’assieds devant lui et je le regarde, simplement.»

Par la suite, le couple romontois a intégré ce meuble datant des années 1960 dans son nouveau local d’art, baptisé Le Tube atelier galerie, situé au rez-de-chaussée de sa maison. Long de 4,2 m et haut de 2,5 m, il est composé de 294 tiroirs de 60 et 90 cm de profond et soutenu par un support métallique. «Nous pensions qu’il n’allait pas rentrer dans l’espace prévu, nous avons dû gratter les murs», se rappelle Augustin Pasquier.

Dans la nouvelle galerie, il servira notamment au rangement du matériel de peinture, mais pas uniquement. «Nous pourrions aussi exposer des tableaux et des sculptures sur les différents tiroirs ouverts», relève l’ancienne journaliste. Pour mémoire, avant que le meuble ne trouve preneur, le Musée gruérien avait été approché par le Service des biens culturels (SBC) pour conserver cet héritage non protégé. Seulement, ni une exposition ni l’idée d’entreposer l’objet dans les réserves du musée n’avaient séduit la direction de l’institution bulloise. Thomas Christen