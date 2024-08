Le plus grand, c’est le Dude

Tout l’été, La Gruyère évoque la naissance et les coulisses de huit œuvres d’art marquantes pour le public et inspirantes pour les créateurs. En un mot, des œuvres cultes. Comme The Big Lebowski, l’hilarante comédie des frères Coen, avec ses répliques imparables et ses personnages impayables.

ÉRIC BULLIARD

Dans la catégorie «films cultes», en voici un qui se pose là. Joel et Ethan Coen ne l’ont pas vu venir, les critiques de l’époque non plus, qui lui préféraient généralement Fargo, sorti deux ans auparavant (lire ci-dessous). Vingt-cinq ans après, aucun film des frangins espiègles n’occupe une telle place dans la culture populaire: The Big Lebowski n’en finit pas de ravir ses fans, avec ses dialogues imparables, ses personnages déjantés, son scénario rocambolesque. Et sa philosophie…