Le rock’n’roll va résonner dans le sud de la Glâne

La 5e édition du Rockin’Glâne se déroulera vendredi et samedi à Promasens. Un festival qui se veut ouvert à tous, autant aux passionnés qu’aux curieux.

MUSIQUE. En 2017, plusieurs groupes composés de jeunes Glânois se concertent et expriment leur souhait de se produire sur scène. Une idée survient alors: pourquoi ne pas créer un festival? Le projet s’est finalement concrétisé un an après, avec la première édition du Rockin’Glâne. Organisée au terrain de football de Promasens, la manifestation a d’entrée connu un certain succès, avec la venue d’environ 500 spectateurs. Six ans plus tard, les guitares résonnent toujours dans le sud de la Glâne une fois par année en fin d’été. Ce sera encore le cas vendredi et samedi, à l’occasion de la 5e édition.

Si la manifestation s’est développée au fil…