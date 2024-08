Le temps de la légèreté

Les films qu’on n’a pas vus

PETIT PANDA & CIE. C’est l’été, plus de 30 degrés, un temps à se réfugier dans un ciné climatisé. Et l’été, vous l’avez remarqué, rime avec légèreté. Autant dire que les trois nouveaux films à l’affiche au Prado semblent idéaux. D’abord, Petit Panda en Afrique, qui raconte l’aventure d’un petit panda en Afrique et ne devrait pas trop pousser à la réflexion existentielle. Si l’on en croit les mots qui reviennent le plus souvent dans la presse, ce film d’animation est «joli», «gentil», «sympathique» et «empreint de bienveillance». Ça fait envie.

De son côté, Super Papa est régulièrement qualifié de «feel-good movie» et de «jolie comédie». Pour son premier film en tant que réalisatrice, l’humoriste Léa Lando s’est inspirée d’une histoire vraie: «J’ai trouvé ça…