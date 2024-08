Les élèves du conservatoire dans un conte musical

BULLE. Les élèves du conservatoire de Bulle proposeront un conte musical samedi à 19 h 30 et dimanche à 10 h 30. Le spectacle, dont le texte a été écrit par la professeure de piano Patricia Gumy et la musique par la compositrice Véronique Piller, aura lieu au conservatoire, à la rue du Marché 28. Le conte sera récité par Yann Pugin et mis en lumière par Simon Lambelet. Nommé Le jardin secret de Merlin, il «raconte l’histoire d’un petit garçon qui a un don très particulier: celui de pouvoir cueillir des fleurs dans le jardin secret de son cœur», souligne la professeure de clarinette Nathalie Jeandupeux, l’une des initiatrices du projet. Trente élèves joueront ainsi dans plusieurs petites formations de musique de chambre, notamment en quatuor avec deux clarinettes et un piano quatre mains.…