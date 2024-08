Les routes de l’impossible

FRANCE 5, MERCREDI, À 21 H

Alaska, les aventuriers du froid

L’Alaska, «la dernière frontière», est la terre des extrêmes. En hiver, le thermomètre peut descendre à -50 degrés. Le fleuve Kuskokwim se transforme alors en une autoroute de glace, une voie de communication risquée, mais essentielle pour les habitants. L’autre piste, la plus importante pour l’économie de la région, est la Dalton Highway qui file au-delà du cercle polaire arctique et dessert les puits de pétrole de Prudhoe Bay. Les 700 kilomètres de cette route sont la bête noire des routiers américains. Avalanches et plaques de glace sont une menace permanente. Pour les pilotes d’avion et les chercheurs d’or, l’un des pires dangers est le blizzard. ■