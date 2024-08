Manifestation: objectif atteint pour Holiday at Morlon beach

MORLON. Le sable gruérien a donné des airs de station balnéaire à la presqu’île. La manifestation Holiday at Morlon beach, qui se tient tous les deux ans, s’est terminée samedi soir après neuf jours d’activités et de concerts. Organisée par la Société de jeunesse de Morlon, avec l’appui du club sportif du lieu et de la société d’intérêt villageois, la fête a répondu aux attentes. «Nous sommes extrêmement satisfaits, avance Marc-Olivier Grivel, secrétaire du comité. Nous avons tout de suite senti un engouement. Au moins 2500 bracelets ont été vendus. Sans nos 200 bénévoles et une belle cohésion entre les organisateurs, cette réussite n’aurait pas existé.» Parmi les temps forts prévus, les concerts et la soirée de clôture ont particulièrement séduit. Le groupe Les Waiters a attiré tant de…