Netflix: Jack l’Eventreur et autres crimes sordides au programme d’Enquêtes extraordinaires

Mes chats, ma télé et moi

Spécialiste des documentaires de true crime, Netflix vient de publier une nouvelle saison d’Enquêtes extraordinaires. Jack l’Eventreur et d’autres crimes sordides sont au programme. Intéressant, mais perturbant.

FRISSON. Si on est suffisamment âgé pour avoir regardé Champs-Elysées, Les jeux de 20 heures ou Carnotzet, on a forcément, à un moment ou un autre, lu un bouquin de Pierre Bellemare. Dans les années 1980, l’auteur multipliait les récits de Tueurs diaboliques, d’Histoires vraies ou de Nuits d’angoisse. C’était le XXe siècle, c’était avant que Netflix ne devienne un as du true crime, ces documentaires où témoignages et archives officielles reviennent sur des enquêtes de meurtres tous plus sordides les uns que les autres. Le tout mis en scène avec un sens…