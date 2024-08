De mauvaise foi

PAR MICHAËL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

SPORT ET POLITIQUE. On a vite senti les impératifs de communication: «Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024» disaient avec soin, en détachant les syllabes, journalistes et responsables de l’organisation. Le «et paralympiques» faisait partie de l’énoncé comme le nom du sponsor est désormais lié à tout stade de foot qui se respecte. L’intention est louable. Les joutes paralympiques gagnent peu à peu de l’audience, des caméras, du respect… Pas au point d’être intégrées au calendrier des valides, mais tout de même. La forme était à peu près respectée.

Puis, alors que la grande fête estivale approchait, on s’est rendu compte qu’il y avait les Jeux olympiques, les «vrais», et puis les autres Jeux…