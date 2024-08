Perséides: Bulle éteindra son éclairage pour mettre en lumière les étoiles filantes

Chaque année, la Nuit des étoiles invite de nombreux curieux à regarder vers le ciel pour observer un essaim de météores: les Perséides. Celui-ci atteindra son apogée dans la nuit du 12 au 13 août. Jusqu’à 200 étoiles filantes à l’heure pourront être admirées en cas de conditions optimales, communique l’association Projet Perséides. Afin de réduire la pollution lumineuse qui masque ce spectacle, 251 communes des cantons romands ont répondu présent à son invitation d’éteindre l’éclairage public.

Pour sa quatrième participation à l’initiative, la ville de Bulle annonce l’extinction des feux de minuit à 5h30 du matin. «Une occasion idéale pour faire des vœux ou simplement s’émerveiller devant ce spectacle céleste», communique le chef-lieu gruérien. Et d’appeler ses citoyens à la prudence, puisque les passages piétons ne seront pas éclairés durant ce laps de temps. Il est conseillé de porter des vêtements clairs et d’avoir une source lumineuse sur soi. Les automobilistes, quant à eux, sont invités à réduire leur vitesse et à être particulièrement vigilants.

Dans le sud du canton, les lampadaires resteront éteints dans 16 communes (pour l’occasion ou dans le cadre d’une démarche pérenne): Auboranges, Bossonnens, Botterens, Châtonnaye, Corbières, Crésuz, Echarlens, La Verrerie, Le Châtelard, Marsens, Massonnens, Morlon, Semsales, Siviriez, Villaz et Villorsonnens. Plus d’informations sur www.projet-perseides.org. Elodie Fessler