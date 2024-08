Pixels et caetera

BRONZAGE. Plage, rivière, piscine et dans la rue, en premier lieu. Sans omettre cet instant particulier où, concordance des chaleurs caniculaires et des paiements de fin de mois, ce 31 juillet, il était possible de se voir torse nu, par la caméra de l’ordinateur, en utilisant le QR code de ses factures. Cette image troublée que renvoie l’appareil, entre deux scans, est-ce bien moi? Parce qu’ils se montrent aisément en cette saison, l’été nous rappelle, bien sûr, de quelle puissance élastique les corps sont investis. L’observation des autres est une chose, mais le rapport intime à son propre corps, combien il s’avère baroque! Chez tous, à chacun sa manière: il faut faire avec, du mieux possible. Pourtant il suffit de questionner pour apercevoir, aux méandres d’une conversation, entre les…