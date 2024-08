Pixels et caetera

HOME SWEET HOME. Musée du monde d’avant. Salle «architecture et vie quotidienne». Photographie d’une maison individuelle, de type villa, premier quart du XXIe siècle, auteur inconnu. Description: En Europe, et particulièrement en Suisse, ce type d’habitation était destiné à une classe dite moyenne pour laquelle l’accès à la propriété était rendu possible par un système d’emprunts hypothécaires. Bien que tenant compte, de manière légère dans un premier temps, des bouleversements climatiques qui commencèrent à se manifester alors et qui conduiront à notre monde actuel – on pense au toit plat favorisant les premiers panneaux solaires, aux matériaux biosourcés, à la géothermie, aux constructions bois inspirées de modèles de sociétés antérieures –, ces maisons n’en représentaient pas moins un…