Pixels et caetera

MOSAÏQUE. En majesté? Non, en minuscule. Alain Delon réduit en petits carrés sur Instagram, portraits ou extraits de films poussés par ses fans, mosaïque d’une vie, d’une carrière, d’un visage. C’est donc cela, une existence numérique? La fragmentation en petits carrés colorés ou noir et blanc, tout s’aplatit, se mélange et s’annule par la conformité du quadrillage? C’est donc cela, la mort? Le temps réduit aux portraits figés, à la capture d’écran, à l’extrait coupé? Monsieur Klein en moins de vingt secondes… Decrescendo: 3 h 05 pour Le guépard de Visconti, 384 pages en version poche, combien de pixels sur Insta? C’est le mérite des stars: illuminer leur époque et révéler nos petitesses. Pas plus grandes qu’un carré sur Instagram où chaque vie s’expose à l’égal des géants, la base égale…