Rémi Bonnet espère que son tour viendra

COURSE DE MONTAGNE. Rémi Bonnet devra patienter au moins une année avant de s’offrir l’une des dernières courses mythiques manquant à son palmarès: Sierre-Zinal, ses 31 kilomètres et 2200 mètres de dénivelé ainsi que ses adversaires toujours plus rapides à l’arrivée. Ce fut encore le cas samedi avec Kilian Jornet, vainqueur pour la 10e fois en battant son record de sept dixièmes (2 h 25’34).

Le Catalan était assurément trop fort pour le Charmeysan de 29 ans, relégué au 9e rang malgré un chrono personnel légèrement amélioré (2 h 33’57). Joint lundi, Rémi Bonnet se disait encore «clairement déçu» après son objectif – hélas raté – de l’été. «J’ai eu un gros coup de chaud et j’ai eu des crampes au ventre après le Weisshorn (n.d.l.r.: vers le km 25). Ça me conforte malgré tout dans l’idée que…