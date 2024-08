Rentrée scolaire: 49’035 Fribourgeois reprendront le chemin de l’école

Ils seront 514 de plus que l’année dernière. Cette semaine, 49’035 élèves fribourgeois reprendront, ou ont déjà repris, le chemin de l’école. La Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC) a annoncé ces chiffres mercredi matin lors de sa traditionnelle conférence de presse de veille de rentrée scolaire. Cette augmentation s’accompagne de classes supplémentaires, 32,55 au total, dont une majorité entre la 3H et la 11H (24,05). En 1H et 2H, le canton perd cependant une classe (de 404 à 403) tout comme le post-obligatoire (258 à 257).

Pour accompagner les hausses, l’effectif total du corps enseignant a également été renforcé avec 49,15 EPT supplémentaires.

Harcèlement et intelligence artificielle

En ce qui concerne les nouveautés de la rentrée, la DFAC met notamment en avant la mise en place d’une «boîte à outils pour lutter contre l’intimidation et le harcèlement dans le cadre scolaire». Sont notamment compris dans cette panoplie: des possibilités de médiation par ses pairs, des soirées d’informations pour les parents ou encore des formations pour les équipes pédagogiques.

Quelque 150 enseignants sont aussi en train de se former aux bons usages concernant l’intelligence artificielle. Au post-obligatoire, des consignes «visant à une utilisation éthique» de l’IA ont d’ailleurs été distribuées à l’intention des élèves et du corps enseignant. Patrick Biolley