Revivez les JO avec «nos Dzos»

OLYMPISME. Quel est le point commun entre le tireur Pierre-Alain Dufaux, le cycliste Pascal Richard, la navigatrice Nathalie Brugger, la handbikeuse Ursula Schwaller, le judoka Ludovic Chammartin et l’athlète Audrey Werro (ci-dessous de g. à dr. et de haut en bas)? Ces six Fribourgeois ont tous participé aux Jeux olympiques d’été. Une expérience que La Gruyère a contée dans ces colonnes durant le mois dernier.

Vous avez manqué un ou plusieurs épisodes de cette série «Les Dzos aux JO»? Retrouvez ces articles – gratuitement et en intégralité – sur notre site internet www.lagruyere.ch (rubrique «Sports»). Ainsi vous revivrez le titre de Pascal Richard en 1996 comme la malheureuse élimination d’Audrey Werro le 3 août dernier à Paris. GRU