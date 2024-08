Saison de la chasse: plus de cerfs pourront être tirés

Chasseurs, à vos fusils! La saison 2024/2025 de la chasse débute ce dimanche dans le canton de Fribourg, informe la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) dans un communiqué. Principal changement: l’augmentation du quota de tir de cerfs, qui passe à 220 individus cette année, contre 185 l’an passé et 145 en 2022. La DIAF précise que cette décision résulte de la nécessité de réguler la population du cervidé, qui est «en plein développement sur le territoire fribourgeois». A noter que des tirs de régulation seront exceptionnellement admis dans le district franc fédéral de Hochmatt-Motélon, où vingt individus pourront être abattus.

Moins de chamois

Du côté du chamois en revanche, le quota de tir baisse dix unités pour s’établir à 214 spécimens pour cette nouvelle saison. Ils ont été attribués par tirage au sort sur les territoires de montagne et dans les colonies de plaine de Surpierre et Petite Sarine. Pour le chevreuil, aucun changement majeur n’est à annoncer, communique la DIAF. Enfin, les prélèvements de sangliers seront possibles jusqu’au 31 décembre en montagne et jusqu’au 31 janvier en plaine, tandis que leur chasse dans les réserves cantonales de la rive sud du lac de Neuchâtel se déroulera du 15 octobre au 15 janvier.

Toujours concernant le sanglier, la DIAF informe qu’à visée de régulation, quinze animaux pourront être abattus dans chacune des trois réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs de Fanel-Chablais-de-Cudrefin-Pointe-de-Marin, Chevroux-Portalban et Chablais (lac de Morat). Ceci du 1er au 15 octobre et du 1er novembre au 31 décembre. François Tardin