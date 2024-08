Salade grecque

FRANCE 2, MERCREDI, À 21 H 10

A sa mort, Georges, le père de Wendy, laisse en héritage à ses petits-enfants, Tom et Mia, un immeuble en Grèce. Tom vivant à New York, il souhaite vendre l’immeuble pour financer sa start-up avec sa petite amie Lily. Mia, de son côté, qui vit à Athènes, est impliquée dans une association d’aide aux réfugiés et est allergique à l’argent. Quand Tom lui annonce ses intentions, ils se disputent et se séparent. Tom trouve refuge chez les étudiants qui vivent dans l’immeuble, et lors d’une intrusion de squatters, il découvre que Mia en fait partie... ■