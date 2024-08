Sierre-Zinal 2024: Rémi Bonnet face à une montagne

Le Gruérien de 29 ans devra devancer notamment le recordman espagnol Kilian Jornet s’il veut inscrire son nom au palmarès de Sierre-Zinal ce samedi.

QUENTIN DOUSSE

COURSE DE MONTAGNE. La mission a tout du défi ultime: remporter Sierre-Zinal face au recordman catalan Kilian Jornet et au vainqueur sortant kényan Philemon Kiriago. «Je préfère toujours gagner quand tout le monde est là», sourit Rémi Bonnet, parfaitement conscient de ce qui l’attend ce samedi (départ à 11 h).

Plus qu’une performance, c’est un authentique exploit que devra réaliser le Charmeysan entre Sierre et Zinal (31 kilomètres, 2100 mètres de dénivelé). Suivre les artistes ou jouer sa propre partition? Telle est la question pour le plus sûr espoir suisse de sa génération. «Je gérerai ma course aux pulsations, en évitant…