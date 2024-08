LA CARTE AUX TRÉSORS. Cyril Féraud et les concurrents du jour se rendent dans le Périgord noir. Ce numéro se déroule dans une zone de jeu qui s’étend entre les vallées de la Dordogne et de la Vézère, depuis Lascaux au nord, jusqu’à Biron au sud, en passant par Limeuil, Sarlat et La Roque-Gageac.

Vendredi, à 21 h 12, sur France 3