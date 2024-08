RTS1, JEUDI, À 20 H 05

Belle à en mourir, la chirurgie esthétique illégale

Les injections au botox ou à l’acide hyaluronique attirent une clientèle toujours plus jeune. Des offres qui sont souvent illégales et dangereuses, pouvant même conduire à la mort si elles ne sont pas pratiquées dans de bonnes conditions. Dans cette course à la beauté, Chanel, 23 ans, est décédée à la suite d’une opération clandestine de chirurgie esthétique. Temps présent revient sur les circonstances de sa mort et part à la rencontre de plusieurs femmes aux prises avec des douleurs permanentes après avoir visité cette clinique illégale. ■