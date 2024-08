Tribune libre

Le courage des familles

Ce lecteur se penche sur le rôle des familles dans l’humanité.

Les exploits des athlètes ont rythmé notre été. Et l’on a fêté aussi la première place, en discipline «courage», d’une Marie qui s’est élevée au ciel, on ne sait trop où et comment. Mère d’une famille nombreuse, elle a aussi élevé un enfant pas toujours facile, disent les évangiles officiels ou apocryphes: fugueur, facétieux, cruel, indépendant. Une grande gueule toujours en campagne électorale, diraient nos contemporains. La maman, et le papa moins connu, ont dû trimer pour tenter de former et cadrer ce caractère puissant. On se souvient de l’épisode où Marie et ses enfants voulaient parler à ce fils célèbre prophétisant. Et celui-ci de dire que seuls ses disciples sont ses frères et sa mère (Matthieu…