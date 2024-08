Une Carriole pour aller au-devant du public

Camille Piller et Daniel Jeanloz ont imaginé un théâtre itinérant, sans aucune émission de carbone. Leur Théâtre de la Carriole fait escale à Charmey.

ARTS VIVANTS. Depuis mardi, il est installé devant l’école de Charmey. Au début de l’été, il est passé par Aigle, Enney et Fribourg. Le mois prochain, il rejoindra La Tour-de-Trême et Bulle. A chaque fois, le Théâtre de la Carriole va à la rencontre de la population pour proposer Faut-il raser Carthage?, un spectacle de rue gratuit, imaginé, joué et interprété par Camille Piller et Daniel Jeanloz.

L’idée remonte à 2022, au retour d’un voyage effectué en Norvège, à bord d’un van aménagé. «C’était très beau, mais on a beaucoup fait le plein», se souvient Camille Piller. Cette même année, les deux comédiens apprécient quelques…