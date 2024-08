Une collection bulloise sur le catwalk zurichois

Le 2 septembre, Laure et Steve Gallay présenteront leurs créations vestimentaires au Kunsthaus de Zurich. Le couple de Bullois a été sélectionné par le jury de Mode Suisse pour la deuxième année consécutive.

YANN GUERCHANIK

MODE. Quatre ans après sa création, Louis Origine est une marque déposée et le vent souffle dans ses voiles. L’entreprise du couple bullois Laure et Steve Gallay conçoit, produit et commercialise des objets de design. Un calendrier «basé sur la perception locale du temps», des boîtes de chocolats en forme de chalets d’alpage, des vêtements surtout.

Le 2 septembre, ils présenteront une nouvelle collection couture à Zurich, lors de l’édition 2024 de Mode Suisse.

Parmi une vingtaine de créateurs sélectionnés, ils verront leurs modèles défiler au Kunsthaus, aménagé pour…