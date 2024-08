Une nouvelle cheffe de service

ÉTAT CIVIL ET NATURALISATIONS. Corinne Rusca dirigera le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil (SAINEC), annonce le canton dans un communiqué. La Fribourgeoise, titulaire d’un master en droit et parfaitement bilingue, succédera à Christophe Maillard, nommé chef du Service des communes en mai dernier. Elle prendra ses fonctions dès octobre. Sa candidature avait été proposée par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF). Corinne Rusca, née en 1985, avait auparavant exercé la fonction de juriste au sein de la DIAF. Elle a également occupé le poste de cheffe du secteur des naturalisations du SAINEC. Le Conseil d’Etat rappelle que cette succession coïncide, par ailleurs, avec le transfert des attributions en matière…