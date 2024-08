Une Nuit d’amour au Cantorama avec l'ensemble vocal Evohé

BELLEGARDE. L’ensemble vocal Evohé présentera au Cantorama de Bellegarde Nuit d’amour, un programme entier voué à des œuvres parlant d’idylle et de passion. Réuni chaque été pour une semaine de chant choral, le chœur mixte a cette année posé ses valises au centre le Louverain, dans le canton de Neuchâtel. Il révélera ce dimanche au public gruérien le résultat de ses sept jours de travail. «Des pages de Schubert, Schumann, Saint-Saëns, Fauré, Gershwin, Arlen et Bernstein entoureront la pièce principale, les admirables Liebeslieder-Walzer de Brahms», dévoile un communiqué. Les choristes seront accompagnés des pianistes Geneviève Joerin et François Margot, ainsi que de la soprano Marion Colin.

Fondé en 2015 sur le campus de l’Unil et de l’EPFL, à Lausanne, Evohé est un jeune chœur de chambre composé d’une vingtaine de chanteurs. Il interprète majoritairement des œuvres a cappella de toutes les époques, avec un goût prononcé pour la musique du XXe et du XXIe siècle et la création contemporaine. L’ensemble travaille régulièrement avec Pascal Mayer, chef du chœur Pro Arte de Lausanne et du Chœur de chambre de l’Université de Fribourg, ainsi que du Collegium Musicum de Lucerne. ACN

Bellegarde, Cantorama, dimanche 11 août, à 17 h