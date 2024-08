Une nuit pour découvrir les chauves-souris

LAC DES JONCS. Jouant un rôle crucial dans l’écosystème, les chauves-souris sont souvent méconnues du grand public. Afin d’en apprendre davantage sur ce mammifère nocturne pesant entre 3 et 54 grammes, Les Paccots - La Veveyse Tourisme organise une nouvelle édition de la Nuit des chauves-souris, en collaboration avec le groupe fribourgeois pour l’étude et la protection des chauves-souris FriBAT. Le vendredi 23 août dès 19 h 45, des biologistes dévoileront au public les mystères de ces mammifères grâce à des ateliers au bord du lac des Joncs, communique l’Office du tourisme. Petits et grands sont invités à se munir d’une lampe frontale ou de poche pour observer l’animal dans son environnement naturel. Des départs seront donnés toutes les quinze minutes depuis le parking de l’Auberge des…