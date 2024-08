Vive la France, vive ses Olympiques!

Coup de plume

PAR QUENTIN DOUSSE

JEUX OLYMPIQUES. Ça y est, j’ai trouvé plus «amusant» qu’un Français qui gagne et s’en vante durant vingt ans: les Suisses (romands souvent) qui s’en offusquent et dénigrent par «simple» antipathie de la France.

La cérémonie d’ouverture sur la Seine? «Un cirque woke interminable!» grogne Fernand*. La vététiste championne olympique Pauline Ferrand-Prévot? «Une petite prétentieuse!» Le règne de Léon Marchand en natation? «Dopé comme les autres! Et puis la natation… je ne regarde pas la natation!»

Un grand classique. Fernand est un francophobe assumé. Cela tombe mal: cet été, les Jeux olympiques ont lieu à Paris, tout le monde en parle à la télé comme au café, et les Bleus multiplient les exploits.

En même temps, comment ne pas s’enthousiasmer pour ces…