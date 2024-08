Télévision



Le portrait sans concession d’une femme complexe qu’on surnommait la Voix. De ses débuts comme choriste à son statut d’artiste parmi les plus récompensées et renommées de tous les temps, le film retrace le périple galvanisant, poignant et profondément émouvant de Whitney Houston...

Lundi, à 20 h 50, sur RTS 1.