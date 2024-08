Yann Sommer, le petit chez les grands

Coup de plume

PAR SAMUEL BOVIGNY

FOOTBALL. Et voilà, c’est fini! Après 94 sélections en équipe de Suisse, Yann Sommer a annoncé lundi sa retraite internationale à 35 ans. Quelques semaines après Xherdan Shaqiri, c’est le gardien numéro 1 de la sélection nationale depuis 2014 qui se retire. En tant que grand fan du FC Bâle et de la Nati, cette nouvelle marque un tournant pour moi qui n’ai connu le foot qu’avec Sommer au but.

Lors de la saison 2010-2011, le petit gardien (1,83 m) s’était révélé en tant que titulaire du club rhénan. Je me rappelle, comme un gamin de 10 ans, de ce jeune gardien atypique aux beaux cheveux longs. Cette touffe lui aurait même valu d’être élu huit fois de suite plus beau joueur du championnat allemand…

Au-delà de cet aspect capillaire, Yann Sommer détonnait par…