«La pression monte» à Gruyères

VTT. Après des semaines d’aménagements (lire La Gruyère du 3 septembre), Gruyères est prêt à faire sa révolution. Au sens vélocipède du terme, puisque la cité médiévale attend plus de 800 vététistes ce week-end pour la manche romande de l’ÖKK Bike Revolution. «La pression monte avant cette première édition, mais c’est hyper stimulant», glisse Fabien Clément.

Le Tourain et ses collègues du comité d’organisation se savent attendus. Au premier chef par les vététistes élites en lice ce dimanche, dont Jolanda Neff et Mathias Flückiger. Les médaillés d’or et d’argent aux Jeux olympiques 2020 à Tokyo seront les têtes d’affiche à voir sur une boucle de 3,2 kilomètres où rien ne leur sera offert. «Quatre secteurs donnent de la technicité à un parcours qui permettra les sprints et…