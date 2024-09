Télévision

L’Argentine est la terre de l’infiniment grand: des espaces immenses, des routes à perte de vue, des distances considérables et des villes très étendues. Le pays se déploie ainsi sur plus de 5000 kilomètres du nord au sud du continent sud-américain. La variété de paysages grandioses et la diversité culturelle font le charme de l’Argentine.

Samedi, à 21 h 05, sur France5